Dänemark - wie Windenergie Dänemarks Elektrifizierung vorantreibt und das Land unabhängiger von teuren fossilen Energieträgern macht (VIDEO)

Kopenhagen (ots) - In der letzten Woche kamen mehr als 16.000 Vertreter der

europäischen Windenergiebrache zu ihrem Spitzentreffen, dem

WindEurope-Jahresevent 2025, in Kopenhagen zusammen. Dänemark ist die Wiege der

Windenergie und bis heute ein Vorreiter für Windenergietechnologie. Dabei geht

es schon lange nicht mehr nur um die Stromerzeugung, sondern verstärkt auch um

die Integration Erneuerbarer Energien in das Stromsystem und die

Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Wärme. Ein Ausflug nach Esbjerg

zeigt, wieso Deutschland und andere EU-Länder noch einiges von Dänemark lernen

können.



Dänemark war schon früh führend bei der Dekarbonisierung. Der wichtigste Pfeiler

hierbei ist die Windenergie. Bereits 1991 stellte Dänemark den damals ersten

Windpark auf See fertig. Heute hat Dänemark den höchsten Anteil an Windstrom in

ganz Europa. Fast 60 % des gesamten Stromverbrauchs stammen aus Windkraftanlagen

an Land und auf See. Zusammen mit Bioenergie und Photovoltaik machen erneuerbare

Energien über 80 % des Strommixes in Dänemark aus.







Jahr 2045 an - Dänemark ist hier also ebenso ambitioniert wie Deutschland.

Danach will Dänemark sogar CO2-positiv werden, die dänische Regierung strebt

eine Emissionsreduzierung von 110 % bis 2050 an.



Wie das gelingen soll, zeigt ein Ausflug nach Esbjerg.



Esbjerg - Logistikzentrum für Windenergie auf See



Der Siegeszug der Windenergie hat in Esbjerg in wenigen Jahrzehnten aus einem

Fischerdorf mit großen Strukturwandelherausforderungen den größten

Windenergiehafen Europas entstehen lassen. Auf einer Fläche von mehr als 4,5

Millionen Quadratmetern beherbergt der Hafen mehr als 200 Unternehmen, die mehr

als 10.000 Menschen beschäftigen.



Esbjerg war an der Installation von mehr als 60 Offshore-Windparks weltweit

beteiligt. Seit 2001 sind Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr

als 23 GW durch den Hafen von Esbjerg gegangen. Auch Komponenten für deutsche

Windparks wurden in Esbjerg angeliefert, gelagert und verladen. Die Nachfrage

nach neuer Hafenkapazität für die großen Zubauvolumen von Windenergie auf See

bis 2030 steigt beständig. Laut WindEurope beläuft sich der europaweite

Investitionsbedarf in Hafeninfrastruktur auf 9,5 Milliarden Euro bis 2030.



Esbjerg - Vorreiter für direkte und indirekte Elektrifizierung



Elektrifizierung mit heimischer Windenergie bedeutet weniger Abhängigkeit von

