Palantir - Aktie im Rampenlicht - 14.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Palantir einen Gewinn von +30,80 % verbuchen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,73 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Nach mehreren roten Wochen in Folge kam die Erleichterungsrallye für viele Börsianer:innen gerade rechtzeitig, vor einer kompletten Aufgabe der Aktien. Die Vorwoche gewann vor allem am Mittwoch durch die Aussetzung vieler Zölle seitens Donald Trump an Boden und verzeichnete einen der stärksten Tage in der Geschichte der Nasdaq. Genau in diesem Fahrwasser kommt die neue Meldung vom Wochenende daher, welche für 20 Unternehmen der Unterhaltungselektronik nun die Ausnahmeregeln im Zollstreit mit China vorsieht. Davon dürften Apple, Nvidia & Co deutlich profitieren. Anhand der US-Futures sind Aufschläge von 350 Punkten für den Nasdaq und den Dow Jones jeweils in der Vorbörse zu sehen.