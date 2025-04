Eurokurs kaum verändert - Zollkonflikt verunsichert weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum verändert. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1366 US-Dollar. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1377 (Freitag: 1,1346) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8789 (0,8813) Euro.

Die erratische US-Zollpolitik sorgt weiterhin für Konfusion an den Finanzmärkten und hatte zuletzt den Dollar belastet. Der Euro war daher am Freitag bis auf zeitweise 1,1473 Dollar gestiegen und hatte so den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht.