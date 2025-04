Hoffnung auf moderate Zölle treibt Erholung voran

Zitat von -Kapitalvernichter-: Es gibt viele weitere Vor- und Nachteile eines Immobilienerwerbs, die schlussendlich auch jeder für sich gegenüberstellen muss! Es gibt viele weitere Vor- und Nachteile eines Immobilienerwerbs, die schlussendlich auch jeder für sich gegenüberstellen muss!

Schade, dass du meinen Erstbeitrag völlig missverstanden hast und zudem gar nicht inhaltlich auf diese Punkte eingegangen bist. Und meinen Konter mit deinen eigenen (inhaltlich abgewandelten) Worten siehst du als persönliche Beleidigung. Seltsam, aber was soll´s!Grundsätzlich wollte ich auch gar keine Partei für oder gegen einen Immobilienerwerb ergreifen, sondern einfach ein paar Risiken eines Immobilienkaufs benennen, welche meiner Meinung nach oftmals nicht benannt oder vernachlässigt werden. Meine Aufzählung hatte auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich hatte auch im Text auf viele verschiedene Vor- und Nachteile hingewiesen und dass Jeder diese selbst für sich abwägen muss:Eigentlich wollte ich gar nicht mehr antworten, aber andererseits könnte man hierzu auch noch viel schreiben. Einige Punkte möchte ich hier kurz aufgreifen. Diese spiegeln natürlich auch nur meine persönliche Meinung und Sichtweise wieder und haben ebenfalls keinen Anspruch auf Vollständigkeit:- Es ist ein bedeutender Unterschied, ob ein Immobilienkauf als Renditeobjekt gekauft wird oder sich damit ein Lebenstraum erfüllt wird.- Es ist zudem auch ein Unterschied, ob es denn ein Haus- oder Wohnungskauf ist.- Als Vermieter steht man vor vielen unterschiedlichen Herausforderungen (Wie verhalten sich die Mieter? Kommt es zu Mietausfällen?) und vor allem hat man hier einen hohen Verwaltungsaufwand.- Ein Immobilienkauf erfolgt meist auch auf Kredit: Hier muss ein großer Schuldenberg aufgenommen werden und es fallen noch einige Tausend Euro Aufpreis an Zinsen (auch wenn diese in den letzten Jahren sehr günstig waren) an. Dies birgt über viele Jahre oder meist sogar Jahrzehnte natürlich auch ein großes Kreditausfallrisiko. Oftmals werden Häuser als (Ehe-)Partner oder Familien erworben und im Laufe der Abzahlungsphase kommt es zur Trennung oder sonstiger unschöner Ereignisse und nicht selten muss sich von der Immobilie (teils unfreiwillig) getrennt werden.- Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich als Immobilienbesitzer handwerklich begabt bin und die meisten Tätigkeiten (Reparaturen, Sanierungen) selbst durchführen kann oder für jede Kleinigkeit einen Handwerker holen muss.- Immobilien werden meist in jüngeren Jahren gekauft und sind im Alter oftmals viel zu groß (weil die Kinder ausgezogen sind).- Zudem ist die Unterhaltung der Immobilie in vielen Fällen (je nach Größe und Altersgerechtigkeit) körperlich nicht mehr so gut möglich oder im schlimmsten Fall sogar unmöglich.- Als Mieter benötige ich keinen Kredit und zahle die laufenden Mieten monatlich aus meinen Gehaltseingängen und habe zugleich noch genügend Geld übrig zum Sparen.- Als Gutverdiener in der gehobenen Mittelschicht gibt es meiner Einschätzung meist nur wenig Unterstützung vom Staat. Zumindest hatte ich auch schon früher bei bestehenden Bausparverträgen zu viel verdient, um die Prämienzahlungen zu beantragen.- Ich benötige keinen Kredit, weder für meine Mietzahlungen noch für meinen Vermögensaufbau.- Ich muss keine hohe Summe für unerwartete Immobilienschäden vorhalten.- Wenn bei einer eigenen Immobilie ein großer Renovierungsbedarf besteht, z. B. in Höhe von 15.000 € für eine Modernisierung der Heizungsanlage oder eine aufwändige Dachreparatur, so kann ich für diesen Betrag 2 Jahre lang meine Mietzahlungen tätigen.- Solche Kosten werden mir auch nicht in der jährlichen Nebenkostenabrechnung auf einen Schlag abgerechnet, sondern sind Abschläge innerhalb der Mietpreise und teilen sich in einem Mehrfamilienhaus auch auf mehrere Parteien.- Als Mieter zahle ich bei einer Ölheizung auch nicht gleich 3.000 € für eine Tankfüllung, sondern zahle - ebenfalls in monatlichen Abschlägen - meinen tatsächlichen Verbrauch.- Natürlich gibt es hierzu noch viele weiter Vorteile und Nachteile zum Eigenheim, der vermieteten Immobilie und auch Nachteile oder Risiken beim Immobilienerwerb oder des bestehenden Mietverhältnisses, sich verändernde Lebensereignisse oder Vorstellungen usw.- Als Kapitalanleger an der Börse habe ich geringe Anschaffungskosten in Form von Ordergebühren von maximal 0,8 %.- Infolge einer Buy&Hold-Strategie entstehen - neben den Steuerabzügen - keine weiteren Gebühren, lediglich bei möglichen Verkäufen. Aber auch hier betragen die Kosten maximal 0,8 %.- Meine Steuerlast liegt bei 28 %, welche nach Verrechnung der Freibeträge in Höhe von insgesamt 2.000 € (bei Ehepartnern) fällig werden und meine Dividendeneinkünfte entsprechend mindern. Die Netto-Dividendenrendite 2024 lag in meinem Aktiendepot bei 4,8 % (auf den zuletzt investierten Betrag zum Jahresende). Auch Mieteinkünfte fallen unter die Steuerpflicht und sind nicht unbegrenzt Steuerfrei oder absetzbar - aber hier kenne ich mich nicht gut aus!- Die Spareinlagen und der Vermögensaufbau schreiten seit Jahren voran und machen stetige Fortschritte. Daher verfügen wir nun bereits über eine schöne Summe. Im Zweifel stehen diese finanziellen Mittel schnell zugänglich (im Notfall durch Aktienverkäufe) zur Verfügung.- Im Normalfall schreitet der Vermögensaufbau aber weiter voran und die Dividenden und Ausschüttungen zeigen sich weiterhin (natürlich unterstützt durch regelmäßige Zukäufe) weiterhin ansteigend. Somit werden die monatlichen - bereits versteuerten - Netto-Dividendeneinkünfte zukünftig ein gutes Zusatzeinkommen bilden. In der ersten Stufe können einfach die (noch sehr hohen) Spareinlagen schrittweise reduziert und schließlich ausgesetzt werden. Dann irgendwann geht es evtl. an den Kapitalverzehr bzw. an das Verkonsumieren der regelmäßigen Dividendeneinkünfte!Lange Rede kurzer Sinn: Das war noch meine persönliche Ergänzung zum Thema und ich wünsche viel Erfolg, egal ob mit Wohneigentum, im Mietverhältnis, an der Börse oder im Casino!