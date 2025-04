Die CMEF Shanghai 2025 geht in Shanghai mit rekordverdächtigen Innovationen und globaler Beteiligung zu Ende

Die CMEF hat sich zu einer führenden internationalen Medizinmesse entwickelt, die das gesamte Spektrum der Medizinprodukte abdeckt. Parallel zur CMEF fanden mehrere Fachmessen statt, darunter die International Component Manufacturing & Design Show (ICMD), die China International Rehabilitation and Personal Health Show (CRS) und die China International Elderly Care and Nursing Show (CECN).

SCHANGHAI, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- Die 91. China International Medical Equipment Fair (CMEF) ging am 11. April 2025 in Shanghai zu Ende, nachdem sie bahnbrechende medizinische Technologien von fast 5.000 Ausstellern präsentiert und Hunderttausende von Besuchern aus mehr als 150 Ländern angezogen hatte.

Revolutionierung der Gesundheitsversorgung: Wichtige Produkteinführungen

Auf der CMEF 2025 wurden Tausende von bahnbrechenden Produkten vorgestellt, die die Gesundheitsversorgung verändern werden. Hier einige der Highlights:

GE Healthcare hat SIGNA Hero mit der Sonic Deep Learning Plattform vorgestellt. Dieses MRT-System reduziert die herkömmliche Scanzeit von über einer Stunde auf nur 30 Minuten und verbessert gleichzeitig die diagnostische Genauigkeit für umfassende Untersuchungen des Gehirns und des Herzens.

United Imaging Healthcare präsentierte uAI NEXUS - ein medizinisches Grundlagenmodell, das modernste Innovationen wie DeepSeek mit multimodalen Architekturen verbindet. Als anpassungsfähiger, multimodaler medizinischer Agent ist es für verschiedene Herausforderungen im Gesundheitswesen konzipiert.

Neusoft Medical hat den weltweit ersten ultrahochauflösenden Spiral-CT-Scanner mit einer Detektorabdeckung von 16 cm, NeuViz Epoch Elite, vorgestellt. Er zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe räumliche Auflösung und schnelle Scanfunktionen aus, die seine klinischen Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

Longwood Valley MedTech präsentierte ROPA, den ersten orthopädischen Chirurgieroboter mit integrierter AI Deep Learning Technologie. Er bietet eine noch nie dagewesene Präzision bei der Operationsplanung auf der Grundlage von Millionen klinischer Datenpunkte.

Sunnyou Medical präsentierte sein drahtloses Mehrkanal-EEG-Erfassungssystem (Elektroenzephalographie), das die Echtzeitüberwachung und -aufzeichnung von EEG-Signalen ermöglicht und verschiedene Biosensoren für umfassende Anwendungen unterstützt.

Mindray hat offiziell das DigiEye U8, sein neuestes digitales Radiographiesystem (DR), auf den Markt gebracht und damit einen Durchbruch erzielt, der mehrere Lücken in der internen Innovation schließt.

Im internationalen Bereich der CMEF gab es diesmal einen neuen „Novel Product Pavilion", in dem innovative medizinische Technologien von KMU aus aller Welt vorgestellt wurden. Zu den bemerkenswerten nationalen Pavillons gehörten die italienische Handelsagentur (ITA) mit führenden Unternehmen in den Bereichen IVD, Intensivpflege und biomedizinische Materialien sowie die pakistanische Handelsförderungsbehörde (TDAP), die in diesem Frühjahr erstmals auf der CMEF vertreten war und hochwertige chirurgische Instrumente vorstellte.

„Dies ist eine sehr umfangreiche Veranstaltung, und ich bin wirklich beeindruckt von dem umfassenden Angebot an medizinischen Geräten und Arzneimitteln, das hier gezeigt wird. Die CMEF ist eine der größten Messen, die ich je besucht habe - sie bringt weltweite Innovationen in der Medizintechnik, der Gesundheitswissenschaft und bei Krankenhauslösungen zusammen. Wenn Sie sich mit den neuesten Entwicklungen vertraut machen wollen, sind Sie hier genau richtig. Sie ist eine zentrale Anlaufstelle, um zu entdecken, was die Technologie heute zu bieten hat", so Datuk Dr. Kuljit Singh, Präsident der Association of Private Hospital of Malaysia.

Die CMEF setzt ihre Mission als führende globale Plattform fort, die alle Aspekte der Herstellung medizinischer Geräte abdeckt, indem sie Verbindungen zwischen inländischen Unternehmen, die eine globale Expansion anstreben, und internationalen Marken, die in den chinesischen Markt eintreten, fördert. Die nächste tHIS-ASEAN-Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Juli in Malaysia statt, während die 92. CMEF vom 26. bis 29. September in Guangzhou abgehalten wird.

