Covation Biomaterials kündigt die Einführung von BioPTMEG auf der Chinaplas 2025 an

SHENZHEN, China, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC („CovationBio"), ein Unternehmen für Biomaterialien mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialindustrie, kündigt stolz seine neueste Innovation an, CovationBio bioPTMEG, das fortschrittliche, nachhaltige Polytetramethylenetherglykol (PTMEG), das eine hohe Leistung bei deutlich geringerer Umweltbelastung bietet.

Einige der überragenden Nachhaltigkeitsvorteile von CovationBio bioPTMEG sind:

eine beträchtliche Verringerung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Energieträgern;

ein Produkt, das zu 100 % biobasiert ist und aus jährlich erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird;

die Verwendung von Rohstoffen wie Maiskolben, die nicht in Konkurrenz zu primären Nahrungsquellen stehen;

eine geringere Abhängigkeit von der Nutzung nicht erneuerbarer fossiler Brennstoffe.

Drop-in-Leistung, die eine Umstellung auf biobasierte Rohstoffe ohne größere Prozessänderungen ermöglicht

Herr Feifeng You, Vorsitzender von CovationBio, erklärte: „Die Vision von CovationBio als Naturgewalt ist es, eine nachhaltige, dekarbonisierte Materialindustrie aufzubauen. Zu diesem Zweck sind wir stolz darauf, CovationBio bioPTMEG auf den Markt zu bringen. Sie nutzt den von den Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommenen Kohlenstoff zur Herstellung von Materialien und verbessert so die Lebensqualität. Wir erhöhen die Produktion, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Dies ist unsere Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Durch kontinuierliche Innovation und Zusammenarbeit streben wir den Aufbau einer nachhaltigen und regenerativen Werkstoffindustrie an. Wir laden alle Beteiligten ein, sich uns anzuschließen, um eine grünere, sauberere und wohlhabendere Welt zu schaffen".