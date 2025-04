Dax zum Wochenstart auf Erholungskurs - Verunsicherung bleibt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax deutliche Zuwächse verbucht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.954 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



In der Kursliste rangierten fast alle Werte auf der Gewinnerseite. Besonders starke Zuwächse konnten unter anderem die Papiere von Siemens Energy, der Deutschen Bank und von Rheinmetall verbuchen.





