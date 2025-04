Deutsche Indizes im Höhenflug: DAX & MDAX übertreffen US-Märkte deutlich!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die deutschen Indizes deutliche Kursgewinne, während die US-amerikanischen Indizes nur moderate Zuwächse zeigen. Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, steht aktuell bei 20.819,37 Punkten und verzeichnet ein Plus von 2,19%. Noch stärker zeigt sich der MDAX, der um 2,84% zulegt und derzeit bei 26.506,17 Punkten notiert. Auch der SDAX und der TecDAX können mit Zuwächsen von 2,62% bzw. 2,22% auf 14.818,96 bzw. 3.370,51 Punkte überzeugen. Im Vergleich dazu fallen die Kursgewinne an den US-Börsen deutlich geringer aus. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,23% und erreicht 40.271,69 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet ein Plus von 0,35% und steht aktuell bei 5.375,10 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance als ihre US-amerikanischen Pendants, was auf eine positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt hindeutet. Die Gründe für diese Entwicklung könnten in spezifischen wirtschaftlichen oder politischen Nachrichten liegen, die die deutschen Märkte stärker beeinflussen als die US-amerikanischen.Siemens Energy führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 5.51% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 5.15% und Rheinmetall, das um 5.03% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Henkel VZ einen minimalen Rückgang von -0.09%, während Continental um -0.19% fiel.Commerzbank war mit einem Rückgang von -1.48% der größte Verlierer im DAX.Im MDAX sticht Evotec mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.77% hervor, gefolgt von HelloFresh mit 7.39% und AUTO1 Group, das um 6.39% zulegte.Gerresheimer verzeichnete einen Rückgang von -0.94%, während flatexDEGIRO um -0.87% fiel. K+S war mit einem Rückgang von -0.66% ebenfalls unter Druck.SMA Solar Technology führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 12.74% an, gefolgt von NORMA Group mit 8.18% und Secunet Security Networks, das um 7.52% zulegte.Deutsche Euroshop fiel um -0.22%, während Amadeus FiRe um -0.28% sank. Salzgitter war mit einem Rückgang von -1.42% der größte Verlierer im SDAX.Im TecDAX sticht erneut Evotec mit 7.77% hervor, gefolgt von Carl Zeiss Meditec mit 4.93% und Kontron, das um 4.84% zulegte. Qiagen NV Registered Shs fiel um -0.50%, während CompuGroup Medical um -0.09% sank. IONOS Group war mit einem Rückgang von -0.18% ebenfalls unter Druck.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 2.94%, gefolgt von Apple mit 2.77% und Travelers Companies, das um 2.36% zulegte. JPMorgan Chase verzeichnete einen Rückgang von -0.60%, während Amazon um -1.02% fiel. Unitedhealth Group war mit einem Rückgang von -2.44% der größte Verlierer im Dow Jones.Im S&P 500 sticht Charles River Laboratories International mit einem Anstieg von 5.74% hervor, gefolgt von Palantir mit 5.21% und Estee Lauder Companies Registered (A), das um 4.74% zulegte.Delta Air Lines (DE) fiel um -1.44%, während Chipotle Mexican Grill um -1.49% sank. Broadcom war mit einem Rückgang von -1.76% der größte Verlierer im S&P 500.