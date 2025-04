Kursgewinne - Verschnaufpause im Handelsstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag ein wenig von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,65 Prozent auf 110,45 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,41 Prozent.

Die Zollpolitik der US-Regierung hatte die Anleger zuletzt auch an US-Staatsanleihen zweifeln lassen. Die Renditen waren deutlich gestiegen. Am Montag stützte die zuversichtlichere Stimmung die Anleihen etwas. Zuvor hatte die US-Regierung Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - zwar ausgenommen. Die Unsicherheit bleibt allerdings hoch. So betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien.