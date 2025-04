Regen eher 'Tropfen auf dem heißen Stein'

OFFENBACH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Regen, der in den kommenden Tagen vor allem im Westen Deutschlands erwartet wird, reicht nach Einschätzung der Meteorologen nicht aus, um die Trockenheit der vergangenen Wochen auszugleichen. "Am Dienstag werden vor allem in der Südwesthälfte - von Baden-Württemberg bis nach Niedersachsen - in der Fläche vielleicht mal zwei bis fünf Liter Niederschlag fallen", sagte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Regen ist nur "Tropfen auf den heißen Stein"