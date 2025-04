Aktien Europa Schluss Erholung - Hoffnung auf Entspannung in der Zollpolitik In der Hoffnung auf Entspannung in den internationalen Zollstreitigkeiten sind die Anleger am Montag wieder stärker ins Risiko gegangen. Auf die überraschend für 90 Tage ausgesetzten Zölle durch die USA in der vergangenen Woche war am Samstag eine …