Handelskrieg: Wie "genial" ist Donald Trump wirklich?

Um zu verstehen, was seit der Machtübernahme von Donald Trump mit dem damit verbundenen Handelskrieg abläuft, sollte man den größere Bild in den Blick nehmen! Denn wir erleben eine Umwälzung in den USA (und global), die in ihrer Dimension wohl nur mit der Ära Nixon vergleichbar ist, der bekanntlich den Goldstandard abschaffte. Anders als Nixon ist Trump aber der Führer innerhalb einer "charismatischen Herrschaft" - er will die bisherige Struktur der Welt visionär neu gestalten, mit den USA als Zentrum. Für die Aktienmärkte ist das keine gute Nachricht, denn der absehbare Bruch von Lieferketten durch den fortgesetzten Handelskrieg schafft ein stagflationäres Umfeld, bei dem die Kapitalmarkt-Zinsen trotz einer immer schwächer werdenden US-Wirtschaft nicht nachhaltig fallen werden. Das wiederum bringt Druck auf die Bewertungen von US-Aktien. Wird es Rallys geben? Sicher. Aber das alter Mantra "buy the dip" (weil Aktien immer steigen) dürfte vorbei sein..

Hinweis aus Video:

