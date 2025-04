Was sind die größten Herausforderungen für ausländische Fondsmanager in Deutschland? (FOTO)

South Petherton (UK) (ots) - Kundenspezifische Anforderungen (27%), etwa an das

Reporting oder steuerliche Vorgaben, Fondsinformationen in deutscher Sprache

bereitzustellen (22%) sowie die dezentrale Struktur der Bundesrepublik mit ihren

verschiedenen Finanzzentren (17%) sind für ausländische Investmentgesellschaften

die größten Herausforderungen auf dem deutschen Markt. Zugang zu

Vertriebspartnern (14%), die Einstellung von qualifiziertem Personal (10%) sowie

die fondsbezogene Regulierung (7%) gelten als weitere Hürden.



Zwei Drittel (67%) der ausländischen Fondshäuser empfinden die Regulierung in

Deutschland insgesamt als arbeitsintensiver, verglichen mit ihrem jeweiligen

Heimatmarkt.





Das sind wesentliche Ergebnisse der jährlichen Onlineumfrage "GrößteHerausforderungen für ausländische Fondsmanager auf dem deutschen Markt" vonGerle Financial Communications, einer spezialisierten Kommunikationsberatung fürdie Finanzbranche. An der Befragung im Februar und März 2025 nahmen Vertretervon 30 ausländischen Fondsgesellschaften sowie externe Außendienstmitarbeiter(Third Party Marketers) teil. Es war die sechste Umfrage seit 2020.Die Umfrage legt zudem nahe, dass sechs von zehn (62%) Asset Managern keineVeranlassung sehen, etwas an ihren ESG-Fonds zu ändern, wenn die EuropäischeFondsaufsicht Esma ab Mai strengere Auflagen an die Namen von Bestandsfondsstellt. Nur 17 Prozent werden die Namen der entsprechenden Fonds demnach ändern.14 Prozent wollen ihren Investmentprozess anpassen, um den neuen Vorschriften zugenügen.Das am weitesten verbreitete wöchentliche "Home office"-Modell unter denVertretern ausländischer Investmentgesellschaften sind "3 Tage zu Hause / 2 Tageim Büro" (44%). Insgesamt dürfen neun von zehn Beschäftigten in der Fondsbranchenoch mehr Tage von zu Hause aus arbeiten als im Büro.Fast die Hälfte verwaltet mehr als eine Milliarde Euro für deutsche KundenEin Blick auf Herkunft, Marktzugehörigkeit und Größe der teilnehmendenUnternehmen: Über zwei Drittel haben ihren Hauptsitz in Europa, also der EU(38%), Großbritannien (23%) sowie den EFTA-Staaten Norwegen, Schweiz undLiechtenstein (8%). Ihnen folgen Firmen aus den USA (18%), Kanada (8%) sowie ausChile und Südafrika (je 3%).[1]Zwei Drittel der Teilnehmer (67%) sind bereits vor mehr als zehn Jahren nachDeutschland gekommen; ein Viertel (23%) ist zwischen fünf und zehn, dieverbleibenden zehn Prozent zwischen drei und fünf Jahren in der Bundesrepublikaktiv.Im Auftrag deutscher Kunden verwaltet annähernd die Hälfte (48%) derrepräsentierten Asset Manager Vermögen von über einer Milliarde Euro: Laut derUmfrage haben 17 Prozent mehr als zehn Milliarden, 14 Prozent zwischen fünf biszehn Mrd. und weitere 17 Prozent eine bis fünf Mrd. Euro unter ihrer Verwaltung.Unterhalb der Milliardenschwelle an verwaltetem Vermögen sieht die Aufteilungwie folgt aus: 500 Mio. bis zu einer Mrd. Euro (17%), 100 bis 500 Mio. Euro(21%) und weniger als 100 Mio. Euro (7%). Keine Angabe zu ihren Assets wolltensieben Prozent der Befragten machen.Über Gerle Financial CommunicationsGerle Financial Communications ist eine spezialisierte PR-Agentur fürUnternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche. Die Kunden der 2002gegründeten Kommunikationsberatung stammen aus den Bereichen Asset Management, Lebensversicherung und Private Equity. Der Schwerpunkt liegt auf derKommunikation für ausländische Fondsgesellschaften, die bereits im deutschenMarkt vertreten sind oder ihren Markteintritt dort noch planen.[1] Prozentangaben summieren sich wegen Nachkommarundungen nicht immer auf genau100 Prozent.Pressekontakt:Gerle Financial Communications LtdHagen GerleTel: +44-1460-495 573E-Mail: mailto:hg@gerle-communications.co.ukWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121484/6013411OTS: Gerle Financial Communications