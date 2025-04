Cision kündigt eine Neufinanzierung in Höhe von 250 Millionen Dollar, eine Refinanzierung und eine Verlängerung der Fälligkeiten von Schulden an

CHICAGO, 14. April 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. („ Cision "), ein weltweit führender Anbieter von Earned-Media-Software und -Dienstleistungen für PR- und Marketingkommunikationsfachleute, gab heute bekannt, dass er sich mit überwältigender Unterstützung bestehender Kreditgeber und Anleihegläubiger neue Finanzmittel in Höhe von 250 Millionen USD gesichert hat, die dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bieten und das Wachstum fördern werden. Die Tochtergesellschaft von Cision, Castle US Holding Corporation (das „ Unternehmen "), hat eine Verpflichtungserklärung und dazugehörige Anhänge (zusammen die „ Verpflichtungserklärung ") abgegeben, wonach das Unternehmen und Inhaber von über 90 % der ausstehenden Schulden des Unternehmens (die „ Verpflichtungsparteien ") sich bereit erklärten, bestimmte Finanzierungstransaktionen, wie unten beschrieben (die „ Transaktionen "), durchzuführen. Die Verpflichtungsparteien sind zu etwa 99 % Kreditgeber im Rahmen der bestehenden vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens und zu etwa 95 % Inhaber der bestehenden unbesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens (die „ Bestehenden Schuldverschreibungen "). Die Transaktionen bringen dem Unternehmen wesentliche Vorteile, darunter (i) die Beschaffung zusätzlicher Liquidität in Höhe von etwa 250 Mio. USD für das Unternehmen, (ii) die Verringerung des ausstehenden Kapitalbetrags aus bestimmten Kreditfazilitäten und (iii) die Verlängerung der Fälligkeit von Schulden.

Diese Pressemitteilung enthält wichtige Informationen für die verbleibenden Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen in Bezug auf eine Einladung zur Teilnahme am privaten Umtausch von Schuldverschreibungen (wie unten definiert). Wir empfehlen Ihnen, diese Pressemitteilung vollständig zu lesen.

Laut den Bedingungen der Verpflichtungserklärung haben sich die Verpflichtungsparteien zu den folgenden Transaktionen und damit verbundenen Maßnahmen verpflichtet: (a) durch eine Kombination aus neuen Geldern und dem Austausch bestehender Schulden des Unternehmens (i) ein vorrangig besichertes First-Lien-First-Out-Darlehen mit einem Gesamtnennbetrag von ca. 250 Millionen USD an neuen Geldern zuzüglich in Form von Sachleistungen gezahlter Transaktionsgebühren (die „First-Out-Darlehen") und (ii) ein vorrangig besichertes, First-Lien-Second-out-Darlehen in Höhe eines Gesamtnennbetrags, der ausreicht, um den Kauf von Darlehen im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung (wie unten definiert) zu einem zwischen dem Unternehmen und den Verpflichtungsparteien und anderen an den Transaktionen beteiligten Kreditgebern vereinbarten Preis zu ermöglichen (die „Second-out-Darlehen"), (b) alle ihre bestehenden Schuldverschreibungen (der „Austausch privater Schuldverschreibungen") gegen neue erstrangige, nachrangige 10,00 % vorrangige besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 (die „Third-Out-Schuldverschreibungen") auszutauschen, die gemäß eines neuen Vertrags ausgegeben werden sollen, und (c) ihre Zustimmung zur Änderung des bestehenden Kreditvertrags vom 31. Januar 2020 (der „Bestehende Kreditvertrag") und des bestehenden Schuldverschreibungsvertrags für die unbesicherten Schuldverschreibungen vom 5. Februar 2020 (der „Bestehende Schuldverschreibungsvertrag"), um unter anderem im Wesentlichen alle darin enthaltenen einschränkenden Klauseln zu beseitigen und andere Änderungen vorzunehmen, um die Transaktionen zu erleichtern. In der Verpflichtungserklärung ist auch vorgesehen, dass die bestehenden revolvierenden Kreditgeber auf bargeldloser Basis in eine vorrangig besicherte revolvierende First-Lien-First-Out-Kreditfazilität mit einem Gesamtzusagevolumen von ca. 137 Millionen US-Dollar (der „revolvierende First-Out-Kredit" und zusammen mit den First-Out-Term-Darlehen, den Second-Out-Term-Darlehen und den Third-Out-Schuldverschreibungen die „Super-Prioritäts-Schuld") umgewandelt werden.