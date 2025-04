BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Wolters Kluwer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Analyst Simon Baker verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bericht einer Cybersicherheits-Website, der zufolge der Medienkonzern Opfer eines Datenlecks bei Gesundheitszeitschriften geworden sei. Diese Behauptungen seien derzeit zwar noch unbestätigt, doch kämen sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Schließlich sei die Anlegerstimmung nach der leicht gesenkten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und dem bevorstehenden Wechsel des Vorstandschefs bereits getrübt./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (14. April 2025, 20:28 Uhr) gehandelt.