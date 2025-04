Traumhafte Beleuchtung für über 20 Millionen Nutzer weltweit

Jubiläumskampagne: „My First Olight"

Die Kampagne „My First Olight" läuft vom 28. März bis zum 28. April 2025 und lädt Fans ein, ihre persönlichen Geschichten und unvergesslichen Momente mit ihren ersten Olight-Produkten über die Community- und Blog-Plattform unter dem Hashtag #My1stOlight zu teilen. Die ersten Einsendungen erzählen beeindruckende Geschichten — von einem jungen Polizisten, dessen gesamte Wache auf seine Empfehlung hin auf Olight umgestellt hat, bis hin zu einem treuen Kunden, der über sechs Produkte aus drei Generationen verschenkt hat. Ob bei Stromausfällen während eines Hurrikans, bei Notfällen am Straßenrand oder bei Campingausflügen mit der Familie: Olight hat sich als zuverlässiger Begleiter erwiesen, wenn Licht am wichtigsten ist.

Die ersten neun vorgestellten Geschichten wurden am 12. April während des YouTube-Livestreams von Olight bekannt gegeben, die vollständige Liste wird am 30. April veröffentlicht. Die 18 inspirierendsten Geschichtenerzähler erhalten exklusive, weltweit limitierte Oclip18-Zirkonium-Belohnungen.

Meilensteine der Innovation

Im Jahr 2024 führte Olight OAL ein, das härteste und verschleißfesteste Aluminium der Welt für Taschenlampen. Das Unternehmen expandierte über die Beleuchtung hinaus mit dem umweltfreundlichen Kraftwerk Ostation X und verbesserte seine Kernprodukte mit drei außergewöhnlichen Neuerscheinungen:

Warrior Ultra : Eine professionelle, leistungsoptimierte Taschenlampe mit einer Aluminiumkonstruktion aus der Luft- und Raumfahrt, einer Lichtleistung von 2.500 Lumen und einer betriebssicheren Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen

: Eine professionelle, leistungsoptimierte Taschenlampe mit einer Aluminiumkonstruktion aus der Luft- und Raumfahrt, einer Lichtleistung von 2.500 Lumen und einer betriebssicheren Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen Oclip Ultra : Der ultimative EDC-Begleiter mit intelligenter magnetischer Aufladung, adaptiver Helligkeit und modularem Design für präzise Beleuchtung überall

: Der ultimative EDC-Begleiter mit intelligenter magnetischer Aufladung, adaptiver Helligkeit und modularem Design für präzise Beleuchtung überall Sphere C: Eine Multimode-Ambientebeleuchtung mit 360°-Softglow, App-gesteuerten Farbspielen und intelligenter Szenensynchronisierung für mühelose Raumtransformation

Verbesserte Kundenerfahrung und sozialer Einfluss

Die Begleit-App von Olight ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten und den Zugriff auf exklusive Prämien. Das Unternehmen eröffnete außerdem seinen ersten Erlebnisladen in Las Vegas, in dem Produkte ausprobiert werden können und fachkundige Beratung angeboten wird. Mit über vier Millionen US-Dollar, die für Katastrophenhilfe, Autismusaufklärung und Umweltschutzinitiativen gespendet wurden, bleibt Olight seiner sozialen Verantwortung als Unternehmen treu.

Informationenzu Olight

Olight wurde 2007 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter innovativer tragbarer Beleuchtungsprodukte, auf die sich Outdoorbegeisterte weltweit verlassen. Olight verschiebt die Grenzen der Beleuchtungstechnologie, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

