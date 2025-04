DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Deutschlands Verhältnis zu China

Dass die Bundesregierung ihre Wirtschaftspolitik gegenüber China regelmäßig analysieren und auf den Prüfstand stellen will, ist in jedem Fall richtig. Sinnvoll ist auch, dass die künftige Regierung eine stärkere europäische Koordinierung anstrebt, denn eines ist aus chinesischer Sicht klar: Selbst große Länder wie Deutschland und Frankreich werden in China kaum noch als Einzelstimmen wahrgenommen, aber als europäischer Binnenmarkt hat Europa Gewicht. Wenn diese Grundsatzdebatte geschlagen ist, bleibt genügend Raum, China auch als Partner zu sehen. Dazu bedarf es in der Tat wieder des Mutes zur Kooperation, wo immer dies möglich ist - in den Hochschulen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Aber was geht, wird von Fall zu Fall entschieden, ohne lähmende Generaldebatten, stattdessen mit einer gehörigen Portion Pragmatismus in einem nach wie vor komplizierten Dreiecksverhältnis zwischen Rivalität, Wettbewerb und Partnerschaft./yyzz/DP/zb