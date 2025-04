COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu China/Taiwan

Für das autoritär regierte China wäre die Eroberung Taiwans eine Win-win-Situation. Denn neben dem wirtschaftlichen Triumph hätte es sich nach Hongkong das zweite demokratische, wirtschaftlich hoch entwickelte Gemeinwesen vor der eigenen Haustür einverleibt. ... Die Taktik Chinas setzt nicht nur auf den umfangreichen Aufbau des eigenen Militärs, gepaart mit Nadelstichen gegen Taiwan. Peking kann auch auf die Wankelmütigkeit des US-Präsidenten bauen. Denn während viele seiner Vorgänger sich demonstrativ an die Seite Taiwans gestellt haben, zieht Trump die Solidarität in Zweifel. Deutschland und die Europäer könnten nicht in die Bresche springen. Wie auch? Einen Krieg mit der größten Armee der Welt riskieren, während die Bundeswehr auf dem Zahnfleisch geht?/yyzz/DP/zb