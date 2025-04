Bürokratieabbau ohne Föderalismusreform möglich.

BERLIN (dpa-AFX) - Effektiver Bürokratieabbau kann in Deutschland laut einem neuen Rechtsgutachten auch ohne eine Föderalismusreform gelingen. "Wenn die Bündelung von Aufgaben einen plausiblen Weg zur Leistungssteigerung der öffentlichen Verwaltung eröffnet, so steht dem die Verfassung nicht entgegen", heißt es in dem Gutachten, das der Nationale Normenkontrollrat (NKR) in Auftrag gegeben hatte.

Das Gremium wollte herausfinden, ob seine jüngsten Vorschläge für weniger Bürokratie verfassungsrechtliche Änderungen erfordern würden. Erstellt hat es David Roth-Isigkeit, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.