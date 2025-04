'Wollen die halbe Bäckerei'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken hat sich dafür ausgesprochen, dass vier der sieben von ihrer Partei zu besetzenden Posten im Kabinett an Frauen gehen. "Unser Ziel muss es ja sein, im gesamten Kabinett und in der Politik insgesamt Parität herzustellen", sagte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung und wir wollen auch, wie wir manchmal sagen, nicht nur den halben Kuchen, sondern die halbe Bäckerei." Auf die Frage, ob das vier Posten für die SPD-Frauen bedeuten wird, sagte sie: "Wenn man rechnen kann, ja, dann kommt man auf vier."

Scholz verfehlte das Paritätsziel