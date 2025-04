Amazon mit schwachem Wochenstart

Das Gezerre im Bereich eines seit 2021 bestehenden Aufwärtstrends sowie der Kursmarke um 180,00 US-Dollar dauert in der Amazon-Aktie an, derzeit verschlechtern sich die Anzeichen hin zu einem bärischen Szenario für das Wertpapier. Dies würde bei einem Tagesschlussstand unterhalb von 172,00 US-Dollar Rückfallrisiken zunächst auf die Jahrestiefs bei 161,38 US-Dollar eröffnen, darunter müsste mit einen weiteren Abverkauf sogar auf 147,69 US-Dollar und damit das 61,8 % Fibonacci-Retracement gerechnet werden. Entsprechen einer derartigen Entwicklung könnte ein Short-Investment beispielshalber über den im Anschluss vorgestellten Turbo Put Optionsschein in Betracht gezogen werden. Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Kurssprungs über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 200,00 US-Dollar, damit der nächsthöhere Widerstand bei 116,31 US-Dollar erneut angesteuert werden kann. Aktuell halten sich Bullen und Bären allerdings noch die Waage.

Trading-Strategie: