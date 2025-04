Licht und Schatten

Nach einem Rekordhoch Ende 2022 bei 24,10 Euro hat die steile Aufwärtsbewegung bei PIN ein abruptes Ende gefunden, bis April des darauf folgenden Jahres wurde das Papier in den Bereich um 12,16 Euro durchgereicht. Später folgte ein weiteres Tief bei 10,34 Euro Ende 2024. Von dort aus konnte aber eine erste markante Impulswelle an den zentralen Widerstand um 15,00 Euro gestartet werden. Gelingt es nun diese Hürde durch einen eindeutigen Wochenschlusskurs zu knacken, könnte für den mutmaßlichen Profiteur des neuen Koalitionsvertrages eine Rallye auf 16,10 und darüber 17,78 Euro bevorstehen. Ein Verbleib unter der Hürde von 15,00 Euro birgt dagegen kurzzeitige Rückfallrisiken in den Bereich des EMA 50 auf Wochenbasis bei 12,85 Euro, darunter sogar auf den EMA 200 bei 12,04 Euro. Dieses Niveau würde sich überdies für einen strategischen Long-Einstieg anbieten. Erst unterhalb der Verlaufstiefs aus 2024 würden größere Abschläge in Richtung 8,95 Euro drohen.

Trading-Strategie: