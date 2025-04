DAX mit weiterem Korrekturpotenzial

Bedenkt man, dass Anleger selbst die Fluchtwährung US-Dollar und zeitgleich die Aktienmärkte gemieden haben, sagt viel aus! Zeitgleich haben die Renditen für US-Anleihen deutlich angezogen und lassen auf ein breites Desinteresse an den US-Finanzmärkten schließen.

Am deutschen Leitindex DAX ging dies nicht spurlos vorbei, zu Wochenbeginn hat sich das Barometer an der runden Kursmarke von 21.000 Punkten versucht, ist zum Xetra-Handelsschluss daran jedoch gescheitert. Insgesamt hält zwar noch der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend, die Charttechnik kann die Befürchtungen um einen erneuten Abverkauf in Richtung 17.951 und darunter 16.528 Punkte derzeit noch nicht zerstreuen. Eine solche Situation würde sich im Rahmen einer zweiten großen Korrekturwelle nach Beendigung der laufenden Konsolidierung bewegen. Gelingt es dem DAX überraschend mindestens über 21.572 Punkte zuzulegen und zeitgleich auch den EMA 50 (blauer Durchschnitt) auf Tagesbasis zu knacken, könnte durchaus noch einmal ein Test der Rekordstände bei 23.476 Punkten einsetzen. An dieser Stelle sollte man sich hierauf aber nur wenig Hoffnungen machen.