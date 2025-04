Meteor / Automobilzulieferer Meteor ist wieder auf Wachstumskurs (FOTO)

Automobilzulieferer Meteor ist wieder auf Wachstumskurs (FOTO) Bockenem / Niedersachsen (ots) - Nach einer mehrjährigen Sanierung ist der traditionsreiche Dichtungshersteller Meteor zurück auf der Erfolgsspur. Mit der Verlagerung personalintensiver Tätigkeiten an einen Standort in Rumänien, umfangreichen Investitionen und neuen Produkten hat der Automobilzulieferer in den vergangenen Jahren konsequent an seiner Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet. Unter anderem dank eines Großauftrags aus den USA plant der Dichtungsspezialist trotz des schwierigen Branchen- und Marktumfelds weiteres Umsatzwachstum. Am Stammsitz in Bockenem eröffnete Meteor gestern im Beisein des designierten nächsten niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) offiziell sein neues Verwaltungsgebäude.



"Meteor hat sich in den vergangenen fünf Jahren mit gezielten Investitionen erfolgreich aus der Krise herausgekämpft", so Wirtschaftsminister Olaf Lies bei der feierlichen Eröffnung der neuen Zentrale in Bockenem. "Das Beispiel zeigt, dass deutsche Unternehmen auch einem schwierigen Umfeld wettbewerbsfähig sein können, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen."