Narwal stellt den Freo Z10 Ultra vor - Die neue Stufe KI-unterstützter Tiefenreinigung

BERLIN, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, eine der weltweit Top 5 Staubsaugermarken, hat heute die Markteinführung seines High-End-Flaggschiffs unter den Staubsaugerrobotern, des Freo Z10 Ultra, bekannt gegeben. Durch die Kombination der branchenführenden Dual-Kamera- und Dual-Chip-Architektur mit Narwals leistungsstarkem NarMind Pro Autonomous System und Adaptive DeepClean System, modernsten KI-Vision-Algorithmen, einer dynamischen Saugleistung von 18.000 Pa und einer multifunktionalen 9-in-1-Basisstation ist der Freo Z10 Ultra ein echtes Flaggschiff unter den Staubsaugerrobotern, das seinesgleichen sucht.

"Jeder Aspekt des Freo Z10 Ultra spiegelt das Engagement von Narwal wider, innovative Produkte zu entwickeln, die das tägliche Leben verändern", sagt Junbin Zhang, Gründer von Narwal. "Der Freo Z10 Ultra kombiniert branchenführende Technik und Innovation mit intuitiven Designprinzipien, um gängige Herausforderungen bei der Haushaltsreinigung zu meistern. Das macht ihn zu einem echten KI-gestützten Tiefenreinigungsexperten, der alltägliche Reinigungsaufgaben mit Leichtigkeit bewältigt."

Flexible Reinigung in Echtzeit mit KI-unterstützten adaptiven Reinigungsstrategien

1. NarMind Pro Autonomes System – Navigation, die sicher ist für Inventar und Menschen

Mit der branchenführenden Dual-Chip-Kameraerkennungstechnologie, der Dual-Chip-Computing-Architektur und fortschrittlichen KI-Vision-Algorithmen führt der Freo Z10 Ultra das NarMind Pro Autonomous System ein, das die Wahrnehmung eines Staubsaugerroboters auf dem Boden neu definiert.

Der Freo Z10 Ultra erfasst mit einem Blickwinkel von 136° und einer Auflösung von 1600×1200 Millionen von Datenpunkten pro Sekunde, was sein Sichtfeld und seine Tiefenwahrnehmung erheblich verbessert und eine intelligentere Navigation um Hindernisse und eine effizientere Reinigung gewährleistet. Dank dieses Systems kann der Freo Z10 Ultra nun über 200 Objekte mit einer Mindestgröße von 5 mm in Echtzeit erkennen. Er passt seine Strategien zur Hindernisvermeidung dynamisch an, um eine vollständige Bodenabdeckung ohne unerwünschte Kollisionen zu gewährleisten - bis auf den Millimeter genau.