RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo B von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 307 auf 295 schwedische Kronen gesenkt. Für Europas Hersteller von Kapitalgütern gälten erhöhte Unsicherheiten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Im Schnitt preisten die Aktien eine wirtschaftliche Rezession etwa zur Hälfte ein. Ihre Bewertungen bewegten sich mittlerweile näher an langjährigen Durchschnittswerten. Die Papiere von Volvo offerierten nach dem jüngsten Ausverkauf allerdings eine Gelegenheit zum Einstieg./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 23:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 23,11EUR auf Tradegate (15. April 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 307

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m