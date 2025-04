Halbleiter bleiben von den US-Zöllen betroffen

Und das, obwohl der Präsident noch am Freitag den Eindruck erweckte, viele dieser Produkte seien verschont geblieben.

Ein Dokument, das am Montag vom US-Handelsministerium veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass Chips und die gesamte Elektronik-Lieferkette keineswegs von Trumps Zollplänen ausgenommen sind.

Kern der Untersuchung ist die Frage, ob und wie die heimische Halbleiterproduktion ausgebaut werden kann, um die Abhängigkeit von ausländischen Importen zu verringern. Gleichzeitig prüft das Ministerium, ob weitere Handelshürden wie Schutzzölle notwendig sind – offiziell zur Sicherung der nationalen Sicherheit.

Betroffen ist ein breites Spektrum: von Siliziumwafern und Maschinen zur Chipproduktion bis hin zu elektronischen Endprodukten, die Halbleiter enthalten.

Da Halbleiter das Herzstück nahezu aller modernen Technologien sind – von Smartphones über Autos bis hin zu KI-Systemen – ist die Tragweite dieser Maßnahme enorm.

Zwar wurden einige Elektronikprodukte vorerst von den Zöllen ausgenommen, doch Trump und seine Minister machten am Wochenende deutlich: Das ist nur eine Pause – keine Ausnahme. Separate Zölle für den Sektor sind bereits in Planung.

Die Untersuchung, die am 1. April durch Handelsminister Lutnick angestoßen wurde, bereitet genau diese Maßnahmen vor. Innerhalb von 21 Tagen ab Mittwoch können Stellungnahmen eingereicht werden – danach dürfte es schnell konkret werden.

Laut Medienberichten kündigte Trump für die kommende Woche neue Zolltarife auf importierte Halbleiter an. Unternehmen könnten im Einzelfall "Flexibilität" erwarten – eine politische Hintertür, die Spielraum lässt.

Parallel dazu erklärte Handelsminister Lutnick in der ABC-Sendung "This Week", dass gesonderte Zölle auf Chips und Elektronikprodukte bereits "in ein bis zwei Monaten" Realität sein könnten.

Rechtlich stützt sich die Maßnahme auf Section 232 des Trade Expansion Act von 1962 – dieselbe Grundlage, die aktuell auch für eine neue Untersuchung im Bereich Arzneimittel genutzt wird.

Der Hintergrund: Die USA beziehen einen Großteil ihrer Chips aus Taiwan, Südkorea und den Niederlanden – und gelten in diesem Bereich als stark importabhängig.

Seit Jahren läuft jedoch eine politische Gegenoffensive: Industrieförderung, Steueranreize und Infrastrukturinvestitionen, um die Lieferkette zurück in die USA zu holen.

Ein zentrales Instrument ist dabei der CHIPS and Science Act im Umfang von 280 Milliarden US-Dollar – ein industriepolitischer Mega-Deal, der amerikanische Technologieunternehmen aufrüsten soll.

Nvidia, einer der Treiber des KI-Booms, will künftig komplette Supercomputer in den USA fertigen. Und TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger, erhöht seine US-Investitionen um satte 100 Milliarden US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

