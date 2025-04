Nukleartechnologie baut Brücke für globale Zusammenarbeit, die CNNC zeichnet auf der ICARST-2025 ein neues Bild von „Nukleartechnologie für ein besseres Zuhause"

WIEN, 15. April 2025 /PRNewswire/ -- Vom 07. bis 11. April fand die dritte internationale Konferenz für Anwendungen der Strahlenwissenschaft und -technologie (ICARST-2025) in Wien, Österreich statt, die von der International Atomic Energy Agency (IAEA) ausgerichtet wurde. Die CNNC und ihre Tochtergesellschaft, China Isotope & Radiation Corporation bildeten die größte nationale Delegation, die an der Konferenz teilnahm.

Die Nebenveranstaltung zum Thema „Nukleartechnologie für ein Besseres Zuhause" (Radiation Technology for a Better Home), die während der Konferenz von der China Atomic Energy Authority (CAEA) ausgerichtet und von der China Isotope & Radiation Association und der China Isotope & Radiation Corporation gemeinsam organisiert, zog mehr als 200 Teilnehmer an.

Die CNNC ist das einzige Großunternehmen in China, das die gesamte Industriekette der Nukleartechnologie abdeckt. Sie hat stets eng mit der International Atomic Energy Agency (IAEA) zusammengearbeitet, um gemeinsam die friedliche Verwendung und innovative Entwicklung der Nukleartechnologie voranzutreiben. Die schnelle Entwicklung von Anwendungen der Nukleartechnologie in China wurde durch die Einrichtung von 15 Zentren für Forschung und Entwicklung der Nukleartechnologie und die Einführung von Industriefonds begünstigt, die eine tiefgreifende Integration der Innovationskette mit der Industriekette ermöglicht haben. Im Jahr 2024 wird der Marktwert der chinesischen Industrie für Anwendungen der Nukleartechnologie fast 300 Milliarden Yuan betragen. Von industriellen Prüfungen bis zur landwirtschaftlichen Züchtung, von der Medizin und Gesundheitsversorgung bis zur Bestrahlungsverarbeitung entwickelt sich zu einem neuen Motor der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.

Die Teilnehmer der Konferenz erklärten, dass China eine immer wichtigere Rolle in der internationalen Bühne der Bestrahlungstechnologie spielt, und die Entwicklung der globalen Bestrahlungstechnologie leitet und stärkt. IAEA wird weiterhin eng mit China und anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, und die technologische Forschung und Entwicklung, die Ausbildung von Talenten und die internationale Zusammenarbeit stärken.

Darstellung des Ökosystems für die Anwendung von Nukleartechnologie in allen Szenarien

Der Stand der chinesischen Delegation im Ausstellungsbereich, die hauptsächlich aus Vertretern der CNNC bestand, stand im Mittelpunkt der Ausstellungsszene dieser Konferenz.

Das Hauptthema des Standes lautet „Nukleartechnologie für ein besseres Zuhause" und ist in Kernbereichen der Ausstellung wie Nuklearmedizin, Strahlungsanwendung, Sicherheitsinspektion und -schutz unterteilt: Im Ausstellungsbereich für Nuklearmedizin werden Gamma-Knie-Modelle, SPECT/CT-Gerätemodelle und Spektrometermodelle aus hochreinem Germanium, PE-Xc-Rohre, EB-Bestrahlung-Platte, Erkennungschips der Bestrahlung, Messgeräte der Personendosisleistung und mit Erkennungsgeräten ausgestattete Roboterhund-Modelle ausgestellt, wodurch die intelligente Anwendung der Nukleartechnologie in mehreren Bereichen präsentiert wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2663885/Scene__Radiation_Technology_a_Better_Home__Side_Event.jpg

