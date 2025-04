Chance von 130,29 Prozent p.a.!

Der Automobilzulieferer Continental betrachtet die aggressive Zollpolitik der Vereinigten Staaten mit Gelassenheit. Der Großteil der Nachfrage nach Conti-Produkten kann durch Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten gedeckt werden. Conti unterhält Produktionsstätten in den Bundesstaaten South Carolina, Illinois und Mississippi. Von diesem Standort aus besteht die Möglichkeit, den strategisch wichtigen US-amerikanischen Markt für Reifen zu bedienen. Insbesondere die Elektronikfabriken in Mexiko würden erheblich unter starken wirtschaftlichen Belastungen durch anhaltende neue Handelsbeschränkungen leiden. Die Produktion in den Vereinigten Staaten kann ebenfalls beeinträchtigt werden, falls Vorprodukte für die Herstellung von Reifen von zusätzlichen Zöllen betroffen sind. Die zusätzlichen Kosten würden jedoch sämtliche lokalen Wettbewerber gleichermaßen betreffen.

