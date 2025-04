Aktien Asien/Pazifik Märkte auf Erholungskurs - Ausnahme: China Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Lediglich in China ging es leicht nach unten. Damit setzte sich die Erholung nach dem Ausverkauf der Vorwoche fort. Die Märkte reagierten damit auf die Gewinne an der Wall …