Integral Metals reagiert auf die Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden und treibt die Exploration in den Konzessionsgebieten in Nordamerika voran

Calgary, Alberta, 14. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) nimmt die jüngste Entscheidung des Handelsministeriums und der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas zur Kenntnis, neue Exportbeschränkungen auf wesentliche Seltenerdmetalle einzuführen, die am 4. April 2025 in Kraft getreten sind. Die neuen Exportkontrollen betreffen die Lieferung mehrerer wichtiger Seltenerdmetalle, unter anderem Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium und Yttrium, die für ein breites Spektrum von High-Tech- und Verteidigungsanwendungen von wesentlicher Bedeutung sind.

Die jüngste Entscheidung Chinas zur Verhängung von Exportbeschränkungen für kritische Seltenerdmetalle verdeutlicht die wachsende globale Abhängigkeit von diesen Materialien und unterstreicht die Notwendigkeit einer stabilen, unabhängigen Versorgung für Nordamerika. Die Maßnahmen von China als weltweit führenden Produzent von Seltenen Erden machen die dringende Notwendigkeit der Entwicklung einer robusten und nachhaltigen Lieferkette für Seltene Erden innerhalb von Nordamerika deutlich. Dieser Schritt unterstreicht noch stärker die Dringlichkeit einer nordamerikanischen Selbstversorgung durch die Sicherung eines Zugangs zu diesen entscheidenden Ressourcen.

Konzessionsgebiete Woods Creek und Burntwood – wichtigste Assets von Integral

Integral Metals treibt derzeit seine Explorationstätigkeiten im Konzessionsgebiet Woods Creek in Montana, USA, und im Konzessionsgebiet Burntwood in Manitoba, Kanada, voran. Beide Konzessionsgebiete befinden sich in strategischen Regionen und sollen die Abhängigkeit Nordamerikas von Seltenerdmetallen aus dem Ausland verringern.

- Das Konzessionsgebiet Woods Creek liegt in Montana, USA, in einer Region, die dafür bekannt ist, dass in ihr potenziell Lagerstätten von Seltenerdmineralien vorhanden sind. Dieses Explorationsprojekt konzentriert sich auf die Entwicklung vielversprechender Gebiete für eine Reihe von Seltenerdmetallen. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine gute Lage in einer Region, die dazu beitragen könnte, den Bedarf von Nordamerika an Seltenen Erden zu decken.