Osisko Development kündigt ergänzende Notierung von Warrants an

Montreal, Québec, 14. April 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien-Warrants (die "Warrants"), die im Rahmen der vom Unternehmen zwischen Oktober und November 2024 abgeschlossenen Privatplatzierungen emittiert wurden, zum Handel an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") unter dem Symbol "ODV.WT.V" zugelassen werden. Die Warrants werden voraussichtlich ab der Öffnung der Märkte am 17. April 2025 zum Handel an der TSXV zugelassen.

Insgesamt werden 51.109.776 Warrants an der TSXV notiert, die im Rahmen (i) einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens, die in zwei Tranchen am 1. Oktober 2024 und am 11. Oktober 2024 abgeschlossen wurde, und (ii) einer vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens, die am 12. November 2024 abgeschlossen wurde, ausgegeben wurden. Die Warrants unterliegen den Bestimmungen eines Warrant Indenture vom 1. Oktober 2024, der am 11. Oktober 2024 geändert und ergänzt und am 12. November 2024 weiter geändert und ergänzt wurde, zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company als Warrant Agent (der “Warrant Indenture").

Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Ausübungspreis von 3,00 US$ pro Stammaktie am oder vor dem 1. Oktober 2029. Die Warrants werden an der TSXV in U.S. Dollar gehandelt.

Eine Kopie des Warrant Indenture ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die Optionsscheine zu gegebener Zeit an der New Yorker Börse (NYSE") zu notieren, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufsichtsrechtlicher Bedingungen und Anforderungen in diesem Zusammenhang.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für ein Gebiet liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im Zentrum von B.C., Kanada, zu einem Goldproduzenten mit mittlerem Potenzial zu werden. Die Projektpipeline des Unternehmens wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt - Brachflächen mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauanlagen zu erschließen und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.