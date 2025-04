MTU Aero Engines (Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Nach dem starken Start der MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) in das Jahr 2025, die am 5.3.25 bei 356 Euro auf einem 12-Monatshoch notierte, geriet die Aktie im Zuge der allgemeinen Verunsicherung der Märkte deutlich unter Druck. Obwohl die Aktie nun mit 274 Euro deutlich unterhalb ihres Höchststandes gehandelt wird, befindet sie sich auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch immer mit beachtlichen 27 Prozent im Plus.

Obwohl Airbus und MTU Aero Engines gegen die aktuelle US-Dollarschwäche nicht vollständig abgesichert sein sollen, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company auf dem aktuellen Kursniveau ihre Kaufempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 300 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 10.4.25 notierte.