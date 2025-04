RBC senkt Ziel für LVMH auf 680 Euro - 'Outperform'

Sal-Paradise schrieb 03.04.25, 22:32

Wenn man von "Zöllen" und deren destruktiver Wirkung spricht, sollte man sicherlich Umsatz/Gewinn aller Regionen im Blick haben!



Asien-Pazifik-Japan waren letztes Jahr ca. 38%, während die USA ca. 25% am Gesamtumsatz ausmachten. Die aktuelle Zollkeule wirkt also

lediglich auf einen Umsatzanteil von 25%, weshalb man das nicht ohne Not überinterpretieren sollte. LVMH produziert außerdem auch in den USA

und Bernard Arnault machte gerade erst im Januar_2025 diese Aussage:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LVMH strebt eine Ausweitung der US-Werkstätten an, aber jede Verlagerung wird wahrscheinlich begrenzt sein



Am 29. Januar 2025 um 21:21 Uhr



https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/LVMH-4669/news/LVMH-strebt-eine-Ausweitung-der-US-Werkstatten-an-aber-jede-Verlagerung-wird-wahrscheinlich-begren-48905470/



Der Milliardär sagte am späten Dienstagabend, dass sein Unternehmen, das für seine in Frankreich und Italien hergestellten High-End-Produkte bekannt ist, "ernsthaft darüber nachdenkt", seine Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten auszubauen. Arnault sprach von einem "Wind des Optimismus" in den USA, der im Gegensatz zu einer "kalten Dusche" durch potenziell höhere Unternehmenssteuern in Frankreich stehe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gegenüber allen anderen Ländern ändert sich (vorerst) wohl nichts, so dass wir nur über den US-Anteil sprechen und dieser wohl auch nicht voll durschlägt, da LVMH in den USA einige Produktionsstätten (und z.B. das US-amerikanischen Label Tiffany & Co.) besitzt, werden diese 25% Anteil wohl auch nicht voll durchschlagen. Nachteile könnten jetzt entstehen, wenn EU+CHINA jetzt z.B. Whiskey aus den USA (wie z.B. die Woodinville Whiskey Company) die LVMH in Besitz hat, mit Strafzöllen belegt. "Global" ist/bedeutet immer mehr Komplexität, gerade für Unternehmen wie LVMH, die ihren Absatzmarkt weltweit verstehen. Allerdings wird jetzt vermutlich vieles auch sehr viel negativer gedacht (und eingepreist), als es am Ende dann kommt. Was genau kommt, wissen wir alle nicht. Was wir aber tun sollten, ist, den Versuch zu unternehmen alle relevanten Produktionsstätten aka Anteile des Unternehmens richtig einzuordnen und diesen Zollkrieg nicht künstlich für LVMH zu erweitern.



Ich gehe auch nicht davon aus, dass Trump seine Zölle auf dem kommunizierten Niveau belässt, sondern sie als Verhandlungsmasse versteht. Ob er so viel Restverstand besitzt, werden uns die nächsten Wochen zeigen.