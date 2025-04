Dax stabilisiert sich - Vertrauen in den Dollar sinkt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit einem Plus in den Tag gestartet. Der Leitindex wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 21.170 Punkten berechnet, was einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vortagsniveau entspricht.



Die größten Kursgewinne konnten BMW, Mercedes-Benz und Rheinmetall verzeichnen. Entgegen dem Trend ging es für die Aktien von Adidas, der Deutschen Telekom und MTU nach unten.





"Die Zölle bleiben das zentrale Thema an den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die am Vortag verhängten Ausnahmen für Autos und Autoteile kämen auf dem Parkett gut an. "Gleichzeitig sorgen die eingeleiteten Untersuchungen bei Pharma- und Halbleiter-Importen allerdings für neue Sorgenfalten bei den Anlegern", so der Marktexperte.Auch wenn die Lage an den Börsen angespannt bleibe, so kehre zumindest wieder etwas Ruhe ein. "Sowohl in den USA als auch in Europa lagen die Handelsumsätze gestern erstmals wieder im Bereich der langfristigen Durchschnitte, nachdem sie in der vergangenen Woche regelrecht explodiert waren", sagte Altmann."Deutsche Bundesanleihen bleiben als sicherer Hafen gesucht." Seit Anleger dem Dollar zunehmend das Vertrauen entziehen, würden Bundesanleihen verstärkt gekauft. "Die durch die geplanten höheren deutschen Schulden ausgelöste Underperformance der Bundesanleihen ist damit Vergangenheit", so der Analyst.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1343 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8816 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,31 US-Dollar; das waren 43 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.