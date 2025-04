 LVMH-Kurseinbruch zieht Luxussektor nach unten

Während LVMH um über acht Prozent fielen und sich damit wieder im Bereich des Jahrestiefs bewegten, gaben Kering um 2,4 Prozent und Hermes um 1,6 Prozent nach. Letzter gelang es ungeachtet der Abgaben, sich zum nun teuersten Luxusunternehmen der Welt aufzuschwingen und damit denkbar knapp an LVMH vorbeizuziehen. Die Aktie hatte sich trotz deutlicher Abgaben in diesem Jahr mittelfristig wesentlich besser gehalten als LVMH. Beide Unternehmen bringen eine Marktkapitalisierung von gut 243 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hatte zum Jahresauftakt wegen der Unsicherheiten infolge des Handelskonflikts deutlich weniger umgesetzt. Der Erlös sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 20,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte habe der Rückgang drei Prozent betragen.

Analysten rechnen nicht mit einer baldigen Besserung. "Aufgrund der aktuellen geopolitischen Krisenherde (Ukraine, Israel) sowie der konjunkturellen Schwächephase in einigen Vertriebsregionen (China) trübte sich die Umsatzdynamik in den letzten Quartalen ein", so die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. "Dieser Trend dürfte sich angesichts der Trump'schen Zollpolitik mit tendenziell negativen Auswirkungen auch in den nächsten Monaten fortsetzen."

Die Experten der Deutschen Bank sprachen von einer negativen Vorgabe für den Sektor. Lediglich die gute Entwicklung im Segment der Edelsteine berge eine positive Botschaft für den Wettbewerber Richemont , dessen Aktienkurs aber nicht profitierte./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 2.322 auf Tradegate (15. April 2025, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -3,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,60 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 249,10 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 694,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 569,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 800,00EUR was eine Bandbreite von +15,15 %/+61,89 % bedeutet.