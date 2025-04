Holzeinschlag 2024 um 13,3 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Deutlich weniger Schadholz führt zu einem Rückgang des gesamten Holzaufkommens

auf 61,2 Millionen Kubikmeter

- Fichtenholzeinschlag sinkt um 19 % gegenüber dem Vorjahr, Fichte bleibt aber

die bedeutendste Holzart

- Erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 mehr Energieholz als

Industrieholz eingeschlagen



In den deutschen Wäldern wurden im Jahr 2024 insgesamt 61,2 Millionen Kubikmeter

Holz eingeschlagen. Damit fiel der Holzeinschlag um 13,3 % geringer aus als im

Vorjahr (2023: 70,6 Millionen Kubikmeter), was vor allem an einem Rückgang des

Schadholzeinschlags (Holzeinschlag aufgrund von Waldschäden) lag. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden im Jahr 2024 mit 27,3

Millionen Kubikmetern 29,4 % weniger Schadholz eingeschlagen als im Vorjahr

(2023: 38,7 Millionen Kubikmeter). Nach dem Rekordjahr 2020, als mit 60,1

Millionen Kubikmetern das größte Schadholzaufkommen seit Beginn der Zeitreihe im

Jahr 1990 verzeichnet worden war, ging der Schadholzeinschlag damit zum vierten

Mal in Folge zurück. Im Jahr 2024 waren insgesamt 44,7 % des Holzeinschlags auf

Waldschäden zurückzuführen. Damit lag dieser Anteil erstmals seit 2018 unter 50

%. Im Rekordjahr 2020 hatte der Anteil bei knapp drei Vierteln gelegen.





Insektenbefall bleibt bedeutendste Ursache für Schadholzaufkommen



Im Jahr 2024 wurden aufgrund von Insektenschäden 16,8 Millionen Kubikmeter

Schadholz eingeschlagen. Das waren 38,3 % weniger als im Vorjahr (2023: 27,2

Millionen Kubikmeter). Der Vergleichswert aus dem Rekordjahr 2020 (43,3

Millionen Kubikmeter) wurde damit um mehr als 60 % unterschritten.

Zweithäufigste Ursache für das Schadholzaufkommen des Jahres 2024 waren Winde

und Stürme, die 3,5 Millionen Kubikmeter Holzeinschlag verursachten.



Rückläufiger Einschlag an Fichtenholz



Insgesamt 37,7 Millionen Kubikmeter Holz der Holzartengruppe "Fichte, Tanne

Douglasie und sonstiges Nadelholz" wurden im Jahr 2024 eingeschlagen. Dies

bedeutet einen Rückgang um 19 % gegenüber dem Vorjahr (2023: 46,6 Millionen

Kubikmeter) sowie 39,2 % gegenüber dem Rekordjahr 2020. Fichtenholz bleibt

dennoch die bedeutendste Holzart. Mit deutlichem Abstand folgen Kiefern- und

Lärchenholz mit 12,0 Millionen eingeschlagenen Kubikmetern sowie Holz der

Holzartengruppe "Buche und sonstiges Laubholz" mit 9,7 Millionen Kubikmetern. An

Eichen- und Roteichenholz wurden 1,7 Millionen Kubikmeter eingeschlagen.



Die deutlichen Rückläufe gegenüber den durch Borkenkäferbefall geprägten

Rekordjahren 2020 und 2021 sowohl beim insektenbedingten Schadholz als auch beim

Fichtenholz deuten darauf hin, dass signifikante Einschläge am geschädigten Holz

bereits in den Vorjahren durchgeführt wurden. Fichtenbestände sind besonders

anfällig für den Befall von Schädlingen, insbesondere wenn sie etwa durch

Trockenheit bereits geschwächt sind.



Holz bleibt wichtig zur Energieerzeugung



Der Großteil des eingeschlagenen Holzes findet als sogenanntes Stammholz

Verwendung in der Säge- und Furnierindustrie, etwa als Paletten- oder

Parkettholz. Im Jahr 2024 wurden 33,3 Millionen Kubikmeter und damit 54,3 % der

angefallenen Holzmenge mit dem Verwertungsziel Stammholz eingeschlagen. Zum

ersten Mal seit Beginn der Zeitreihe 2006 wurde mit 12,5 Millionen Kubikmetern

mehr Energieholz als Industrieholz (12,2 Millionen Kubikmeter) eingeschlagen.

Letzteres ist zur Verwendung in der Holzwerkstoffindustrie beziehungsweise

Papier- und Zellstoffindustrie vorgesehen. Mit 20,5 % lag der Einschlag für die

geplante Verwertung als Energieholz erstmals seit 2014 über einem Anteil von 20

%.



