2024 kosteten Schokoladen 39,9 % mehr als 2020, Eier 38,5 % mehr

WIESBADEN (ots) - Bunt gefärbte Eier und Schokolade sind für viele die Klassiker

im Osternest - die Preise dafür haben sich jedoch in den vergangenen Jahren

überdurchschnittlich erhöht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 2024 für Schokoladen 39,9 %

mehr zahlen als im Jahr 2020. Darunter kostete die klassische Schokoladentafel

31,8 % mehr als noch 2020 und die Preise für Schokoriegel oder andere

Erzeugnisse aus Schokolade legten um 45,9 % zu. Süßwaren verteuerten sich im

mittelfristigen Vergleich um 29,1 %. Darunter kosteten Kaugummis, Gummibärchen

oder Ähnliches 39,1 % mehr als 2020, Pralinen verteuerten sich im selben

Zeitraum um 20,3 % und Bonbons um 15,1 %. Auch das klassische Osterei darf in

den meisten Osternestern nicht fehlen: Eier waren 2024 um 38,5 % teurer als

2020. Zum Vergleich: Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt stiegen im selben

Zeitraum um 33,2 %, die Verbraucherpreise insgesamt um 19,3 %.



Schokoladen im März 2025 um 16,7 % teurer als vor einem Jahr





Auch binnen Jahresfrist verteuerten sich einige der klassischen Leckereien rund

ums Osterfest. So mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im März 2025 für

Schokoladen 16,7 % mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Am deutlichsten

verteuerten sich darunter die Schokoladentafel (+25,1 %), aber auch

Schokoladenriegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade (+11,1 %) kosteten

deutlich mehr als vor einem Jahr. Eine uneinheitliche Preisentwicklung gab es

dagegen bei Süßwaren, die sich insgesamt um 3,1 % verteuerten: Darunter stiegen

die Preise für Pralinen (+14,3 %) und Bonbons (+1,7 %) im Vergleich zum März

2024, Kaugummis, Gummibärchen oder Ähnliches wurden dagegen günstiger (-2,3 %).

Eier verteuerten sich binnen Jahresfrist um 2,5 %.



Die Preise für Nahrungsmittel insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 3,0 %, die

Verbraucherpreise insgesamt um 2,2 %.



