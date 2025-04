Brandenburg wieder frei von Maul- und Klauenseuche

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburg ist wieder komplett frei von der Maul- und Klauenseuche (MKS). Grundlage ist eine Entscheidung der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH), teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Die zuvor eingerichtete Eindämmungszone in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Barnim wurde aufgehoben, nachdem alle Untersuchungen bei Haus- und Wildtieren negativ ausgefallen waren.



Damit gilt Deutschland ab dem 14. April wieder als "MKS-frei ohne Impfung". Handelsbeschränkungen für Tier- und Warenverkehr sind aufgehoben. Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt sprach von einem Erfolg des Krisenmanagements und der Tierseuchenbekämpfung.



Trotz der positiven Entwicklung warnt das Ministerium vor einem erneuten Eintrag der Seuche, insbesondere durch Reiseverkehr oder Tiertransporte aus betroffenen Regionen wie der Slowakei und Ungarn. Tierhalter werden aufgefordert, Schutzmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen.



In Ungarn und der Slowakei war es in den letzten Wochen zu weiteren MKS-Ausbrüchen gekommen. Das Seuchengeschehen breitet sich dort weiter aus. Deutschland unterstützt deshalb mit der Abgabe von Impfstoffen zur Seuchenbekämpfung.