Der Leitindex am US-Aktienmarkt - der S&P 500 - hat sich von seinen Tiefs aufgrund der Hoffnung auf weniger heftige Zölle durch Donald Trump deutlich erholt, hat aber nun ein Todeskreuz (wenn die 50-Tage Linie unter die 200-Tage Linie fällt) gebildet. Das gilt in der Charttechnik als schlechtes Omen, weil es häufig einen Trendwechsel anzeigt. Ist jetzt wieder alles gut für den Aktienmarkt? Gestern ist das Angstbarometer VIX deutlich gefallen, das Handelsvolumen am US-Aktienmarkt gestern so tief wie lange nicht mehr. Beruhigt sich also die Lage? Trump gibt aktuelle widersprüchliche Signale: er kündigt faktisch Zölle gegen Chips und Medikamente an, gleichzeitig will er den US-Autokonzernen mehr Zeit geben, ihre Produktion in die USA zurück zu verlagern. Den US-Firmen aber ist klar: diese Rückverlagerung wird nicht funktionieren, ohne dass die Preise explodieren!

Hinweise aus Video:

1. Aufruhr bei US-Staatsanleihen – Großes Instrumentarium stünde bereit

2. Fed wird ab 5 % Rendite Anleihen kaufen – aktuelle Amundi-Aussage

Das Video "Aktienmarkt mit "Todeskreuz" - wie lange dauert Trump-Erleichterung?" sehen Sie hier..