Weitere Gewinne - Dax über 21.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit gedrosseltem Tempo weiter zugelegt. Der Dax überwand in den ersten Handelsminuten die viel beachtete Marke von 21.000 Punkten und stieg zuletzt um 1,08 Prozent auf 21.180 Zähler. Am Montag hatte der Leitindex um fast drei Prozent zugelegt und damit die Verluste infolge des von US-Präsidenten Donald Trump Anfang April ausgelösten Zollschocks weiter reduziert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstagvormittag 1,62 Prozent auf 27.058 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent auf 4.927 Punkte aufwärts.