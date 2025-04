RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Alphabet-A-Aktie nach Investorenveranstaltungen auf "Outperform" belassen. Unter den US-Tech-Schwergewichten erachteten Investoren Zölle am ungünstigsten für Meta, gefolgt von Alphabet und Amazon, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hinsichtlich der Frage, ob sich das Anzeigengeschäft bei Alphabet oder Meta besser halte, sei die Anlegerschaft gespalten. Kleinere von Anzeigen abhängige Branchenunternehmen wie Pinterest oder Snap hätten die Investoren quasi abgeschrieben angesichts einer als sicher geltenden Konjunkturschwäche./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 15:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 141,0EUR auf Tradegate (15. April 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m