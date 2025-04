DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG ...

DEG beteiligt sich an Solarplattform für Südostasien Köln (ots) -



- Beteiligungskapital in Höhe von rund 28 Mio. USD

- Bis zu 400 MWp Jahresproduktion von grünem Strom

- Nachhaltige Energieversorgung von KMU in Thailand und Vietnam

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH stellt rund 28 Mio. USD Beteiligungskapital für eine Solarplattform in Vietnam und Thailand zur Verfügung. Finanziert werden damit der Erwerb von Anteilen an der Plattform sowie weitere Investitionen in den Ausbau der Produktion von erneuerbarer Energie. So soll zur Transformation der schnell wachsenden Wirtschaft in beiden Ländern hin zu Klimaneutralität beigetragen werden.