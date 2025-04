Beiersdorf wächst solide – warnt jedoch vor globalen Unsicherheiten

Der Hamburger Konsumgüterhersteller Beiersdorf ist mit einem soliden Umsatzplus ins Jahr gestartet – sieht sich aber zunehmender Unsicherheit im globalen Geschäftsumfeld ausgesetzt. Im ersten Quartal 2025 stieg der organische Umsatz um 3,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit übertraf Beiersdorf die Markterwartungen leicht, Analysten hatten laut LSEG mit 2,65 Milliarden Euro gerechnet.

Wachstumstreiber war erneut das Hautpflegegeschäft, insbesondere die Marken der Derma-Sparte wie Eucerin oder Aquaphor. Hier legten die Umsätze organisch um 11,4 Prozent zu – gestützt vor allem durch die dynamische Nachfrage in Nordamerika und aufstrebenden Märkten. Die Kernmarke Nivea konnte sich ebenfalls behaupten und wuchs organisch um 2,5 Prozent, obwohl das Unternehmen in China derzeit an einer strategischen Neuausrichtung mit Fokus auf Premiumprodukte und E-Commerce arbeitet.