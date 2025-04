Besser die bisherige GOÄ - als eine schlechtere neue Gebührenordnung!

Essen (ots) - Der Landesverband Nordrhein der Freien Ärzteschaft e.V. (FÄ)

äußert deutliche Kritik am bisher vorgelegten Entwurf der neuen Gebührenordnung

für Ärzte (GOÄneu). Insbesondere wird bemängelt, dass der Entwurf bei

Inkrafttreten für die Ärzteschaft konzeptionell keine relevante Honorarerhöhung

beinhaltet - und dies nach einer Inflation von 67% seit der fast 30 Jahre

zurückliegenden letzten Reform der GOÄ im Jahre 1996.



Risiken von Inflation, Morbidität und Innovationen werden auf Ärzteschaft

übertragen





Wolfgang Bartels, Orthopäde und stellvertretender Vorsitzender desLandesverbands Nordrhein der FÄ, konkretisiert die Kritik: "Die möglichen,höheren Honorarumsätze im Rahmen der neuen GOÄ von maximal 13,2 % in den ersten3 Jahren stellen keinen Inflationsausgleich dar. Sie beruhen lediglich auf derVergütung von angeforderter Mehrarbeit der Arztpraxen, beinhalten aber keineSteigerung der Honorare für die ärztlichen Leistungen insgesamt. DasInflationsrisiko, das Risiko und die Kosten für steigende Morbidität sowie fürdie demographische Entwicklung werden offensichtlich auf die Ärzteschaftabgewälzt". Dasselbe gelte für Kostensteigerungen aufgrund medizinischerInnovationen."Es ist sehr wahrscheinlich, dass der maximal vorgesehene allgemeineLeistungszuwachs von 13,2% in der Monitoringphase von 3 Jahren nachInkrafttreten bereits durch die steigende Morbidität und den technischenFortschritt erreicht wird", ergänzt Dr. Frieder Haneberg, Radiologe ausGummersbach und ebenfalls Mitglied des Landesverbandsvorstands. "Sollte es zueiner Überschreitung kommen, so wird die Gemeinsame Kommission (GeKo) ausÄrzten, PKV-Verband und Beihilfe nach dem vorliegenden Entwurf beauftragt,prospektiv Abwertungsmechanismen für Mengen und / oder Bewertungen der GOÄneu zuerarbeiten. Bei Nichteinigung innerhalb der GeKo kann dann dasGesundheitsministerium entscheiden, im Zweifel gegen die Interessen der Ärzte.Dies bedeutet eine dauerhaft angelegte Verlagerung des Kostenrisikos vonMorbiditätszuwachs, Demographie und Innovation auf die Ärzteschaft in Analogiezur Mengenbegrenzung des KV-Systems. Das ist mit dem Wesen einer Gebührenordnungfür den freien Arztberuf überhaupt nicht vereinbar!" kritisiert Haneberg.Besondere Bedrohung technischer Leistungen und FächerDie teils massive Abwertung technischer Leistungen, die für die meistenFachgebiete, auch für die Allgemeinmedizin, wesentlich zum Honorar beitragen,wird von Bartels und Haneberg ebenfalls kritisiert. Bei Technik-intensivenFachgebieten werfe diese Abwertung die ursprünglich geplantebetriebswirtschaftliche Berechnung völlig über Bord und könne zur