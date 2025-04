Finanz-Award 2025 / Renommierte Auszeichnung für Finanzunternehmen - Top-Leistungen und Kundenzufriedenheit ausschlaggebend

Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) - Der Finanz-Award 2025 wird heute an 52

Die Award-Kategorien spiegeln die Vielfalt der Finanzbranche wider.

Ausgezeichnet werden zum Beispiel überregionale und regionale Banken wie die

BBBank, Commerzbank oder PSD Bank West, Direktbanken wie DKB oder ING und

spezialisierte Anbieter wie Interhyp. Zu den Preisträgern zählen zudem auch

jüngere Finanzunternehmen wie Quirion und Traders Place.





Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung: "Mit dem Finanz-Award wollen wirVerbraucherinnen und Verbraucher nicht nur über einzelne Produkte informieren,sondern ihnen einen fundierten Überblick über das breite Spektrum vonGeldanlagen und Krediten geben. Die Auswertung belohnt keine kurzfristigenAktionen - entscheidend sind dauerhaft gute Leistungen." Bianca Möller,Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "DiePreisträger bieten leistungsstarke Produkte und sorgen zugleich für eine hoheKundenzufriedenheit. Das Besondere ist, dass neben den besten Konditionen auchzigtausend valide Verbraucherstimmen einfließen."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Mit diesem Awardmachen wir den Finanzmarkt ein Stück transparenter und helfen Verbraucherinnenund Verbrauchern, fundierte Entscheidungen zu treffen - unabhängig undverständlich, wie es unser Anspruch bei ntv ist."Der Nachrichtensender ntv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut fürService-Qualität sind die Initiatoren des Finanz-Awards. Die Konditionenanalyseder Finanzunternehmen und deren Produkten oblag der FMH-Finanzberatung; dieErmittlung der Kundenzufriedenheit führte das DISQ durch. FMH ermittelte übereinen sechsmonatigen Zeitraum 2024/2025 die Leistungen von 314 Anbietern aus demFinanzsektor in zwölf großen Produktbereichen wie Geldanlage, Ratenkredit oderBaufinanzierung. Die besten Anbieter wurden im Anschluss über einebevölkerungsrepräsentativ angelegte Verbraucherbefragung hinsichtlich derGesamtzufriedenheit bewertet. Der Untersuchung lagen über 11.900Konditionen-Datensätze und rund 14.000 Verbraucherstimmen zugrunde.PREISTRÄGER "FINANZ-AWARD 2025"Produktbereiche/Preisträger (alphabetische Reihenfolge)GehaltskontenC24, DKB, HypoVereinsbank, TargobankGeschäftskontenCommerzbank, Deutsche Skatbank, DKB, FYRST, ING, N26, TargobankGeldanlage (Tagesgeld & Geldmarktfonds, Festgeld, EU-Festgeld)Abcbank, Bigbank, BMW Bank, CreditPlus Bank, Ford Bank, GRENKE Bank, IKBDeutsche Industriebank, Mintos, Targobank, Trade Republic, Volkswagen Financial,Weltsparen, Ziraat Bank InternationalBaufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen)BBBank, Commerzbank, DEVK, Dr. Klein, Haus & Wohnen, ING, Interhyp, PSD BankNürnberg, Sparda-Bank WestBausparkassenBHW Bausparkasse, Debeka Bausparkasse, LBS Hessen-Thüringen, LBS NordOst, LBSNordWest, SIGNAL IDUNA, Wüstenrot BausparkasseDepotbanken (Geschäftsbanken, Online-Broker)ING, Scalable Capital, Targobank, Traders PlaceAktien-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker)DKB, finanzen.net zero, GenoBroker, Trade RepublicGold-SparpläneBullionVault, SOLIT GroupETF-Sparpläne (Geschäftsbanken, Online-Broker)DKB, finanzen.net zero, ING, Scalable CapitalRatenkreditADAC Finanzdienste, Bank of Scotland, Deutsche Skatbank, ING, PSD Bank West,Santander, TargobankKreditkartenAdvanzia Bank, DKB, Hanseatic Bank, TF BankRobo-AdvisorEvergreen, Growney, Quirion, ROBINVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMH