NEC Laboratories Europe und Data-Driven.AI verbessern mithilfe von KI medizinische Diagnosen für eine bessere Früherkennung von Krankheiten

Heidelberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - NEC Laboratories Europe

(https://neclab.eu/) und Data-Driven.AI (https://www.data-driven.ai/en) arbeiten

zusammen daran, medizinische Labordiagnosen zu verbessern und die Wirksamkeit

von präventiven Gesundheitsmaßnahmen und frühzeitigen klinischen Interventionen

zu erhöhen, um die Gesundheit von Patienten zu steigern.



Frühzeitig erkannt können viele Krankheiten ohne ernsthafte Komplikationen

behandelt oder geheilt werden. Bis jedoch erkennbare Symptome auftreten, kann

eine Erkrankung bereits weit fortgeschritten sein. Darüber hinaus können Ärzte

Symptome übersehen, die eine Reihe spezifischer Tests zur Bestätigung einer

Diagnose erfordern.





Giampaolo Pileggi, Projektmanager für biomedizinische KI bei NEC LaboratoriesEurope, erklärt: "Unser Körper ist unglaublich komplex, seine Organsystemearbeiten harmonisch zusammen, um uns gesund zu halten. Mit der Zeit kann eingeringfügiges Problem in einem System schnell zu einem ernsten Problem werdenund andere beeinträchtigen." Er fügt hinzu: "Ärzte können enorm von KI-Systemenprofitieren, da diese verborgene Zusammenhänge in medizinischen Daten entdeckenund selbst kleinste Anomalien erkennen können, die auf ein Ungleichgewicht imKörper hindeuten. Diese fortschrittlichen Tools können Ärzten dabei helfen,schnell einzugreifen, und so die Diagnose und Patientenversorgung verbessern."In Regionen wie Europa, in denen altersbedingte Krankheiten weit verbreitetsind, sind Prävention und frühzeitige Intervention von entscheidender Bedeutung,um ein gesundes Leben zu ermöglichen und die Kosten für das Gesundheitssystem zusenken.Standard-Blutuntersuchungen identifizieren zwar zu niedrige oder erhöhte Werteund liefern so klare Hinweise auf problematische Anomalien. Die Diagnose derzugrunde liegenden Ursache erfordert jedoch häufig weitere Untersuchungen.NEC Laboratories Europe und Data-Driven.AI nutzen maschinelles Lernen, um inBlutbildern einzigartige Muster zu identifizieren, die Anlass für weitereUntersuchungen sein könnten. Mithilfe sogenannter "Embedding Propagation", einervon NEC Laboratories entwickelten Methode maschinellen Lernens, werdenInformationen aus der Blutanalyse mit anderen Patientendaten kombiniert, um eineverdichtete Repräsentation des Gesundheitszustands zu erstellen, die dazuverwendet werden kann, den zukünftigen Zustand des Patienten durch zusätzlichempfohlene Tests vorherzusagen.Diego Facchini, CEO und Gründer von Data-Driven.AI, sagt: "Wir Menschen haben