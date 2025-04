SINEXCEL ist die Nummer 1 auf der Rangliste der chinesischen Unternehmen bei der weltweiten Lieferung von String PCS

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier

für modulare Energiespeicher-, EV-Lade- und Stromqualitätslösungen, wurde zur

Nummer 1 unter den chinesischen Unternehmen bei den weltweiten

String-PCS-Lieferungen von Drittanbietern. Dies geht aus den " Daten zur

globalen Energiespeicherindustrie 2024 und Rangliste der chinesischen

Energiespeicherunternehmen " hervor, das von der Electrical Energy Storage

Alliance (EESA), einer führenden Autorität im chinesischen

Energiespeichersektor, veröffentlicht wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die

technologische Stärke von SINEXCEL, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt,

und sowie das unermüdliche Engagement für Innovationen im Bereich der

Energiespeicherung.



Anerkennung durch technologische Spitzenleistungen





Die EESA-Rangliste bewertet Unternehmen nach globaler Präsenz, technologischerInnovation, und Produktwettbewerbsfähigkeit .Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern und über 5.000 installierten Projektenhat sich SINEXCEL zu einem der wichtigsten Akteure im globalenEnergiespeichersektor entwickelt. Im Jahr 2024 wird die installierteSpeicherkapazität des Unternehmens 12 GW überschreiten. Alle SINEXCELPCS-Lösungen erfüllen internationale Sicherheits- und Leistungsstandards undverfügen über Netzbildungs- und Netzunterstützungsfähigkeiten, die denZusammenschaltungsanforderungen in Nordamerika, den meisten europäischenLändern, Australien und Japan entsprechen.Vollständige Palette an EnergiespeicherlösungenSINEXCEL liefert skalierbare Energiespeicherlösungen mit einer Leistung von 30kW bis 1,725 MW pro Einheit und bis zu 100 MW pro Standort, die auf C&I-,Versorgungs- und Mikronetzanwendungen zugeschnitten sind.SINEXCEL nutzt seine modularen Technologievorteile und VSG-basiertennetzbildenden Fähigkeiten, um verschiedene Energieherausforderungen zubewältigen, vom Energiemanagement in Fabriken bis hin zu netzunabhängigenlandwirtschaftlichen Anwendungen, um die Effizienz und Nachhaltigkeit zuverbessern.Die erfolgreiche Umsetzung des 114-MW/228-MWh-Netzprojekts in Texas, USA, imJahr 2024 unterstützt nicht nur die lokale Integration erneuerbarer Energien,sondern mildert auch effektiv den Druck bei Nachfragespitzen. Dieser Meilensteinin der Front-of-Meter-Anwendung unterstreicht die technische Expertise und dieUmsetzungsfähigkeiten von SINEXCEL bei komplexen globalen Einsätzen und hebt dieWeiterentwicklung seiner Asset-Backed-Lösungen von C&I-Anwendungen zuAnwendungen im Versorgungsmaßstab hervor.Die Energiewende vorantreiben:SINEXCEL hat sich der Gestaltung der Zukunft der Energiespeicherung verschriebenund treibt die Innovation und die Entwicklung hocheffizienter undhochzuverlässiger Lösungen weiter voran. Durch die Förderung intelligenterEnergieumwandlung und Energieoptimierung beschleunigt SINEXCEL den Übergang zueiner widerstandsfähigen, nachhaltigen und CO2-neutralen Zukunft.Informationen zu SINEXCEL SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein führenderPionier für Energiespeicher-, EV-Lade- sowie Stromqualitätslösungen. DasUnternehmen kann auf nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leistungselektronikzurückgreifen. Mit 12 GW installierter Speicherkapazität, 140.000 Ladestationenfür Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an eingesetzter AHF arbeitetSINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, umdie Energieunabhängigkeit zu fördern .Medienkontakt:melody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2661753/NO1.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-ist-die-nummer-1-auf-der-rangliste-der-chinesischen-unternehmen-bei-der-weltweiten-lieferung-von-string-pcs-302428241.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178703/6013568OTS: SINEXCEL