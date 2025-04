Trump zündet Rallye bei BMW, Toyota & VW: Markt vor Auto-Bost!

Die Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag weltweit erholt – allen voran Autowerte – nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Zollerleichterungen ins Spiel brachte. Bereits am Montagabend hatte Trump öffentlich erklärt: "Ich schaue mir etwas an, um einigen der Automobilunternehmen zu helfen, die auf Teile umsteigen, die in Kanada, Mexiko und anderen Ländern hergestellt wurden, und die etwas Zeit brauchen, weil sie diese Teile hier herstellen werden. Sie brauchen ein wenig Zeit, also spreche ich über solche Dinge."

Diese Aussage nährte Hoffnungen, dass bestehende oder geplante Zölle auf Autoimporte oder Autoteile gelockert werden könnten – auch wenn Trump offenließ, ob die bereits geltenden 25-Prozent-Abgaben betroffen sind. Die US-Aktien von Ford, General Motors (GM) und Stellantis legten daraufhin bereits am Montag zwischen 3,5 Prozent und 5,6 Prozent zu, am Dienstag zogen auch Toyota, Honda, VW und BMW weiter an.