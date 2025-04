2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.04.2025

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat vorläufige Zahlen berichtet und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die vorläufige EBIT-Marge lag mit 8,9% über unserer Erwartung von 8,5%. Im Vergleich zum Vorjahr gelang 2G eine Margenausdehnung um 1,3 Prozentpunkte auf 8,9% trotz leicht rückläufiger Gesamtleistung. Das Unternehmen bestätigte seine Umsatzguidance für 2025 (EUR430 Mio. bis EUR450 Mio., +14% bis +20% J/J) und 2026 (EUR440 Mio. bis EUR490 Mio.). Erstmals hat 2G eine EBIT-Margen-Guidance für 2025 (8,5% - 10,5%) und 2026 (9,0% - 11,0%) veröffentlicht. Damit stehen die Zeichen klar auf profitablem Wachstum, das mit einem Rekordauftragsbestand von EUR189 Mio. im Neuanlagengeschäft gut unterlegt ist. Wir gehen davon aus, dass selbst ein Zoll von 20% 2Gs US-Geschäft nur begrenzt negativ beeinflussen wird, da im KWK-Motorgeschäft der operative Betrieb ein deutlich wichtigerer Kostenfaktor ist als die Investition. Wir haben eine gewisse Bremswirkung für das US-Geschäft sowie durch eine mögliche globale Rezession in unseren aktualisierten Schätzungen berücksichtigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR35. Kurspotenzial: 34%.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 35.00 price target.



Abstract:

2G Energy has reported preliminary figures and held a conference call. The preliminary EBIT margin of 8.9% was above our expectation of 8.5%. Compared to the previous year, 2G managed to expand its margin by 1.3 percentage points to 8.9% despite a slight decline in total output. The company confirmed sales guidance for 2025 (EUR430m to EUR450m, +14% to +20% y/y) and 2026 (EUR440m to EUR490m). 2G has published first EBIT margin guidance for 2025 (8.5% - 10.5%) and 2026 (9.0% - 11.0%). This clearly points to profitable growth, which is well underpinned by a record order backlog of EUR189m in the new plant business. We assume that even a tariff of 20% will only have a limited negative impact on 2G's US business, given that OpEx is a much greater cost factor in the CHP engine business than CapEx. We have factored a certain braking effect for the US business and a possible global recession into our updated forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR35 price target. Upside: 34%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32256.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2118382 15.04.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (15. April 2025, 11:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 479,00 Mio.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,33Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von +26,87 %/+30,60 % bedeutet.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 35,00 Euro